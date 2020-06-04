Агент Алексея Миранчука отрицает переговоры с «Фиорентиной»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на слухи о переговорах с «Фиорентиной» по поводу трансфера своего клиента.
«Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать», – сказал агент.
- В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
- Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
- По информации «СЭ», россиянином также интересуются «Аталанта» и «Рома».
Источник: Sport24