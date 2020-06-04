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    Агент Алексея Миранчука отрицает переговоры с «Фиорентиной»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на слухи о переговорах с «Фиорентиной» по поводу трансфера своего клиента.

    «Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
    • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
    • По информации «СЭ», россиянином также интересуются «Аталанта» и «Рома».

    Источник: Sport24

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