Агент Алексея Миранчука отрицает переговоры с «Фиорентиной»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на слухи о переговорах с «Фиорентиной» по поводу трансфера своего клиента.

«Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать», – сказал агент.