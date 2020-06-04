Betting Insider: «Фиорентина» заинтересовалась Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Фиорентину», сообщает Betting Insider.
Итальянский клуб уже контактировал со скаутом москвичей Андреем Лосюком и представителем футболиста Вадимом Шпиневым. Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».
- Полузащитник в этом сезоне РПЛ провел 19 матчей, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
- Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.
Источник: Betting Insider
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