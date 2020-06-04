Betting Insider: «Фиорентина» заинтересовалась Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Фиорентину», сообщает Betting Insider.

Итальянский клуб уже контактировал со скаутом москвичей Андреем Лосюком и представителем футболиста Вадимом Шпиневым. Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».