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    Betting Insider: «Фиорентина» заинтересовалась Алексеем Миранчуком

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Фиорентину», сообщает Betting Insider.

    Итальянский клуб уже контактировал со скаутом москвичей Андреем Лосюком и представителем футболиста Вадимом Шпиневым. Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».

    • Полузащитник в этом сезоне РПЛ провел 19 матчей, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
    • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1151

      acor94 30 минут назад

      Ооо, Лосюк это тот самый известный разносчик пиццы и агроном?) он то да, устроит в любую Фиорентину

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      Рейтинг: +679

      кто там 2 часа назад

      Есть шанс с Рибери лысого погонять на поле. Но что же выберет Лёшка? Фиалок или будет ждать предложения от Барселоны до 30 лет а потом в зенит перейдёт?

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