Парфенов: «Ничего страшного, если расширить РПЛ до 18 команд»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов считает возможным расширить РПЛ до 18 команд. Он видит это шагом вперед в развитии футбола.

– Как относитесь к предложению о расширении РПЛ до 18 команд?

– Не вижу в этом ничего страшного. Технически такое вполне реально, если бюджет двух новых клубов будет соответствовать требованиям Премьер-лиги.

Сейчас порой приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать в ней «Тамбову», у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы.

Да, пока нет, но, оказавшись в Премьер-лиге, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчишки и девчонки. И уже строится современный стадион с базой.

Это ли не шаг вперед в развитии отечественного футбола? Я с радостью и грустью вспоминаю, как все начиналось и заканчивалось в «Тосно», где работал до прихода в «Урал».

Тогда получилось создать команду, с которой удалось завоевать Кубок России, а Резиуан Мирзов, Евгений Марков и Антон Заболотный теперь играют в Премьер-лиге. А потом все в одночасье рухнуло и поросло бурьяном. Жаль.