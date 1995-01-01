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    Парфенов: «Ничего страшного, если расширить РПЛ до 18 команд»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов считает возможным расширить РПЛ до 18 команд. Он видит это шагом вперед в развитии футбола.

    – Как относитесь к предложению о расширении РПЛ до 18 команд?

    – Не вижу в этом ничего страшного. Технически такое вполне реально, если бюджет двух новых клубов будет соответствовать требованиям Премьер-лиги.

    Сейчас порой приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать в ней «Тамбову», у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы.

    Да, пока нет, но, оказавшись в Премьер-лиге, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчишки и девчонки. И уже строится современный стадион с базой.

    Это ли не шаг вперед в развитии отечественного футбола? Я с радостью и грустью вспоминаю, как все начиналось и заканчивалось в «Тосно», где работал до прихода в «Урал».

    Тогда получилось создать команду, с которой удалось завоевать Кубок России, а Резиуан Мирзов, Евгений Марков и Антон Заболотный теперь играют в Премьер-лиге. А потом все в одночасье рухнуло и поросло бурьяном. Жаль.

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • В ближайшем туре чемпионата России уральцы встретятся с «Рубином».
    • Парфенов тренировал во всех трех профессиональных российских дивизионах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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