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  • Парфенов: «Ничего страшного, если расширить РПЛ до 18 команд»

Парфенов: «Ничего страшного, если расширить РПЛ до 18 команд»

7 июня 2020, 01:11
7

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов считает возможным расширить РПЛ до 18 команд. Он видит это шагом вперед в развитии футбола.

– Как относитесь к предложению о расширении РПЛ до 18 команд?

– Не вижу в этом ничего страшного. Технически такое вполне реально, если бюджет двух новых клубов будет соответствовать требованиям Премьер-лиги.

Сейчас порой приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать в ней «Тамбову», у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы.

Да, пока нет, но, оказавшись в Премьер-лиге, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчишки и девчонки. И уже строится современный стадион с базой.

Это ли не шаг вперед в развитии отечественного футбола? Я с радостью и грустью вспоминаю, как все начиналось и заканчивалось в «Тосно», где работал до прихода в «Урал».

Тогда получилось создать команду, с которой удалось завоевать Кубок России, а Резиуан Мирзов, Евгений Марков и Антон Заболотный теперь играют в Премьер-лиге. А потом все в одночасье рухнуло и поросло бурьяном. Жаль.

  • «Урал» в РПЛ идет десятым.
  • В ближайшем туре чемпионата России уральцы встретятся с «Рубином».
  • Парфенов тренировал во всех трех профессиональных российских дивизионах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Парфенов Дмитрий
Комментарии (7)
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Бухбух
1591497334
Шагом вперед будет полная отмена лимита. Это актуально особенно сейчас.
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valkam72
1591503787
Конечно ничего страшного. Только будет больше фарм клубов для гребаного синитки.
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Play
1591508122
У нас скоро не будет команд, которые смогут выходить в РПЛ из ФНЛ, а шарманка про расширение всё играет.
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nemolod
1591513571
Пример с Тосно наглядно показывает,что без полноценного финансирования в высшем дивизионе клубам делать нечего,но много ли таких клубов сейчас в РПЛ ? От силы половина,а к следующему сезону их число может уменьшится и об этом недавно сам глава РПЛ говорил и может случиться так,что часть клубов может сняться с первенства!
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Hektor 84
1591514137
Тебе то конечно ничего страшного!!! Еще два клуба повиснут не посильным грузом на регионы! Ты же не из своего кармана на них деньги выделяешь! Еще 40-50 кривоногих долбоящеров с миллионными зарплатами.
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JTherry
1591536122
Парфенов, видимо, не слышал про проблемы с календарем на следующий сезон, и про финансовое состояние клубов, тоже - это ведь проблема, скорее, губернских властей, для того же Урала, чем Парфенова... госфинансирование футбола должно сокращаться, а не увеличиваться с каждым годом
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