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    «Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

    Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.

    С высокой долей вероятности по этому вопросу будет принято положительное решение.

    Ранее холдинг бесплатно транслировал только несколько игр каждого тура, а остальные встречи были доступны на платных каналах.

    • Возобновления РПЛ запланировано на 19 июня.
    • Командам осталось провести по восемь матчей.
    • Клубам разрешили заполнять трибуны во время игр, но не более чем на 10%.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1198

      Питерский князь 14 минут назад

      Не хило расщедрился.
      =)))
      Что больше никто не смотрит?

      0
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      Рейтинг: +3382

      APchelov 38 минут назад

      А ещё пусть огранизуют бесплатный телефонный номер, чтобы телезрители могли бы кричать из дома, а матч тв транслировал бы это всё на стадионы

      0
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      Рейтинг: +6044

      Сильвербой 1 час назад

      Даже бесплатно, это довольно сомнительное зрелище!

      1
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      Рейтинг: +1961

      "supermax" > Сильвербой 52 минуты назад

      ахах..это зрелище всегда сомнительное...но срач тв...бесплатно...представляешь

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