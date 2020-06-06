«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.

С высокой долей вероятности по этому вопросу будет принято положительное решение.

Ранее холдинг бесплатно транслировал только несколько игр каждого тура, а остальные встречи были доступны на платных каналах.