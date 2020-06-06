«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
С высокой долей вероятности по этому вопросу будет принято положительное решение.
Ранее холдинг бесплатно транслировал только несколько игр каждого тура, а остальные встречи были доступны на платных каналах.
- Возобновления РПЛ запланировано на 19 июня.
- Командам осталось провести по восемь матчей.
- Клубам разрешили заполнять трибуны во время игр, но не более чем на 10%.
Источник: «Чемпионат»