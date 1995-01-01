Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Селюк: «В России мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

    Агент Дмитрий Селюк признался, что при переговорах с российскими клубами сталкивался с проявлением расизма к темнокожим игрокам.

    «Открытого расизма в российском футболе не так много, у меня много игроков играет в РПЛ – никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ.

    Приглашать игроков-иностранцев и повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».

    Даже тренеры ходили и говорили: «Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц». Им отвечали, что не надо и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата в 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдает спортивному директору или тренеру.

    Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. На футбол и результат всем все равно», – заявил Селюк.

    • Основной профиль Селюка – африканские футболисты.
    • Один из его бывших клиентов – Яя Туре.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3285

      Борат 1 час назад

      вот в пищевике нет ни расизма ни гомофобии, там наоборот таких котируют !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11191

      vladimir-7 2 часа назад

      Д.Селюку, как агенту африканских футболистов, не находится места
      с его кандидатами в РПЛ и даже в ФНЛ они не нужны. Один шлак он
      предлагает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru