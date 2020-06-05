Селюк: «В России мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

Агент Дмитрий Селюк признался, что при переговорах с российскими клубами сталкивался с проявлением расизма к темнокожим игрокам.

«Открытого расизма в российском футболе не так много, у меня много игроков играет в РПЛ – никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ.

Приглашать игроков-иностранцев и повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».

Даже тренеры ходили и говорили: «Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц». Им отвечали, что не надо и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата в 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдает спортивному директору или тренеру.

Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. На футбол и результат всем все равно», – заявил Селюк.