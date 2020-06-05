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  • Селюк: «В России мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

Селюк: «В России мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

5 июня 2020, 08:40
5

Агент Дмитрий Селюк признался, что при переговорах с российскими клубами сталкивался с проявлением расизма к темнокожим игрокам.

«Открытого расизма в российском футболе не так много, у меня много игроков играет в РПЛ – никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ.

Приглашать игроков-иностранцев и повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».

Даже тренеры ходили и говорили: «Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц». Им отвечали, что не надо и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата в 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдает спортивному директору или тренеру.

Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. На футбол и результат всем все равно», – заявил Селюк.

  • Основной профиль Селюка – африканские футболисты.
  • Один из его бывших клиентов – Яя Туре.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1591339661
Д.Селюку, как агенту африканских футболистов, не находится места с его кандидатами в РПЛ и даже в ФНЛ они не нужны. Один шлак он предлагает.
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serhio80
1591352811
Не нужно и селюка и его загорелых клиентов в России)
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Маленький
1591354152
И кто же из подопечных селюка давал результат в рпл? Траоре только вспоминается
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vladimir-7
1591355337
Селюку говорили, что темнокожих нам не надо, подразумевая, Селюк, иди нх со своими предложениями по трансферу.
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Hektor 84
1591368714
Так правильно и говорили
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