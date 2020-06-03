Защитник «Эвертона» Мина травмировался на тренировке и пропустит возобновление сезона

Защитник «Эвертона» Йерри Мина травмировался и пропустит возобновление сезона в АПЛ.

Мина травмировался во время тренировки, которая состоялась на прошлой неделе.

25-летний колумбийский футболист прошел медицинское обследование, в ходе которого был диагностирован частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра.

Мина пропустит несколько недель и не сыграет в матчах «Эвертона» после возобновления сезона.