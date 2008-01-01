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    Защитник «Эвертона» Мина травмировался на тренировке и пропустит возобновление сезона

    Защитник «Эвертона» Йерри Мина травмировался и пропустит возобновление сезона в АПЛ.

    Мина травмировался во время тренировки, которая состоялась на прошлой неделе.

    25-летний колумбийский футболист прошел медицинское обследование, в ходе которого был диагностирован частичный разрыв четырехглавой мышцы левого бедра.

    Мина пропустит несколько недель и не сыграет в матчах «Эвертона» после возобновления сезона.

    • Рестарт АПЛ запланирован на 17 июня.
    • «Эвертон» в 29 матчах набрал 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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