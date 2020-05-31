Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»

Как и ожидалось, «Интер» объявил о трансфере Мауро Икарди в «ПСЖ». Аргентинец провел в Париже сезон-2019/20 на правах аренды.

Миланцы поблагодарили Икарди за шесть сезонов в клубе и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.