Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»

Как и ожидалось, «Интер» объявил о трансфере Мауро Икарди в «ПСЖ». Аргентинец провел в Париже сезон-2019/20 на правах аренды.
Миланцы поблагодарили Икарди за шесть сезонов в клубе и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.
- Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
- 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
Источник: официальный сайт «Интера»