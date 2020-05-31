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    Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»

    Как и ожидалось, «Интер» объявил о трансфере Мауро Икарди в «ПСЖ». Аргентинец провел в Париже сезон-2019/20 на правах аренды.

    Миланцы поблагодарили Икарди за шесть сезонов в клубе и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

    Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.

    • Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
    • 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

    Источник: официальный сайт «Интера»

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