Ди Марцио: Икарди сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»

Договоренности о выкупе «ПСЖ» форварда Мауро Икарди у «Интера» достигнуты. Сегодня, 31 мая, будет подписан контракт, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.
- Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
- 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио