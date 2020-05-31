Ди Марцио: Икарди сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»

Договоренности о выкупе «ПСЖ» форварда Мауро Икарди у «Интера» достигнуты. Сегодня, 31 мая, будет подписан контракт, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.