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    Ди Марцио: Икарди сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»

    Договоренности о выкупе «ПСЖ» форварда Мауро Икарди у «Интера» достигнуты. Сегодня, 31 мая, будет подписан контракт, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Без учета бонусов парижане заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Зарабатывать во Франции Икарди будет 10 миллионов в год.

    • Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
    • 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сегодня ПСЖ получит ещё одну головную боль. Неймара им мало.

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