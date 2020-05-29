Скира: «ПСЖ» выкупил Икарди, игрок будет получать 10 миллионов в год»

Мауро Икарди перешел в «ПСЖ» на постоянных условиях. Такой информацией обладает Николо Скира и его коллега Фабрицио Романо.

«Сделка завершена! Икарди перешел в «ПСЖ». Они заплатили «Интеру» 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт игрока рассчитан на четыре года, зарплата – 10 миллионов в год», – написал инсайдер.