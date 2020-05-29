Скира: «ПСЖ» выкупил Икарди, игрок будет получать 10 миллионов в год»

Мауро Икарди перешел в «ПСЖ» на постоянных условиях. Такой информацией обладает Николо Скира и его коллега Фабрицио Романо.
«Сделка завершена! Икарди перешел в «ПСЖ». Они заплатили «Интеру» 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт игрока рассчитан на четыре года, зарплата – 10 миллионов в год», – написал инсайдер.
- Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
- 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.