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    Скира: «ПСЖ» выкупил Икарди, игрок будет получать 10 миллионов в год»

    Мауро Икарди перешел в «ПСЖ» на постоянных условиях. Такой информацией обладает Николо Скира и его коллега Фабрицио Романо.

    «Сделка завершена! Икарди перешел в «ПСЖ». Они заплатили «Интеру» 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт игрока рассчитан на четыре года, зарплата – 10 миллионов в год», – написал инсайдер.

    • Икарди в сезоне-2019/20 забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
    • 27-летний форвард стоит на рынке 60 миллионов евро.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    29.05.2020 23:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 26 минут назад

      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ===---- https://go2cut.ru/aEQ

      0
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      Рейтинг: +23

      D7 10 часов назад

      эхх хорошая покупка, главное чтобы жена мозг не делала

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