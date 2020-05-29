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    «Црвена Звезда» в третий раз подряд стала чемпионом Сербии

    «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, разгромив в гостях «Рад» со счетом 5:0.

    Столичная команда набрала 72 очка в 27 турах и стала недосягаемой для идущего вторым «Партизана».

    Для «Црвены Звезды» этот чемпионский титул стал третьим подряд и 31-м в истории.

    Белградцы стали победителями чемпионата в первом же туре после возобновления национального первенства. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длилась в турнире с середины марта.

    Источник: Официальный твиттер «Црвены Звезды»

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 27 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ------ https://bit.vodka/davalka

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      Рейтинг: +382

      Armani nn 1 час назад

      Шампиони.Поздравляю,вы теперь грибы)))

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