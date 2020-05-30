«Црвена Звезда» в третий раз подряд стала чемпионом Сербии

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, разгромив в гостях «Рад» со счетом 5:0.

Столичная команда набрала 72 очка в 27 турах и стала недосягаемой для идущего вторым «Партизана».

Для «Црвены Звезды» этот чемпионский титул стал третьим подряд и 31-м в истории.

Белградцы стали победителями чемпионата в первом же туре после возобновления национального первенства. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длилась в турнире с середины марта.