«Црвена Звезда» в третий раз подряд стала чемпионом Сербии

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«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, разгромив в гостях «Рад» со счетом 5:0.
Столичная команда набрала 72 очка в 27 турах и стала недосягаемой для идущего вторым «Партизана».
Для «Црвены Звезды» этот чемпионский титул стал третьим подряд и 31-м в истории.
Белградцы стали победителями чемпионата в первом же туре после возобновления национального первенства. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса длилась в турнире с середины марта.
ZVEZDA JE ŠAMPION, SVE JE GOTOVO#fkcz pic.twitter.com/zUzxAAGZYI— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 29, 2020