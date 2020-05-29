Вернблум: «Я был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА, потому что на Западе плохо отзываются о России»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что испытывал страх после заключения контракта с московским клубом.

«Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всe отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб. Сейчас я продолжаю следить за результатами команды и иногда смотрю еe матчи, особенно в Лиге чемпионов», – рассказал швед.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.

С москвичами он выиграл шесть трофеев.

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