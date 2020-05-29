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    Вернблум: «Я был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА, потому что на Западе плохо отзываются о России»

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что испытывал страх после заключения контракта с московским клубом.

    «Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всe отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб. Сейчас я продолжаю следить за результатами команды и иногда смотрю еe матчи, особенно в Лиге чемпионов», – рассказал швед.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • В составе команды хавбек забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С москвичами он выиграл шесть трофеев.

    Вернблум: «Каждый раз мечтал получить дисквалификацию на гостевой матч с «Амкаром»

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    29.05.2020 17:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +345

      Proker 2 часа назад

      Россия оно самое, везде нос суёт)))

      0
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Сегодня что день костолома?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +555

      Граф2019 12 часов назад

      то-то со страху косить всех стал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2074

      Бухбух 13 часов назад

      Вернблум: "Единственное, что не напугало, это ЗП".

      1
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      Рейтинг: +14899

      bset 13 часов назад

      Но когда приехал, понял, что приехал в Москву, а не в Россию.

      1
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      Рейтинг: +718

      Ловкий Бубен > bset 10 часов назад

      Москва это не Россия что ли ? Во всех странах в крупных городах лучше чем в глубинке

      0
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      Рейтинг: +1462

      Бомбардиръ 15 часов назад

      Правда, он не сразу понял, что в России всё отлично) Первое время он даже критиковал русских)

      1
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      Рейтинг: +57271

      Chernyi Lis 15 часов назад

      ты герой получается в своем роде..не побоялся приехал и живой уехал..)без сарказма сказано..

      0
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      Рейтинг: +1880

      KPCCSPB 15 часов назад

      Забавно, его пугали слухи, а не то, как он соперникам, с газоном ноги вырывал :D

      2
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      Рейтинг: +3836

      sochi-2013 > KPCCSPB 15 часов назад

      У него работа такая.

      0
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      Рейтинг: +1880

      KPCCSPB > sochi-2013 14 часов назад

      Это да, так сказать, с Гаттузо не сравнить)

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      Рейтинг: +16855

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Играл неплохо, но внешне и правда выглядел как напуганный мешком.

      1
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      Рейтинг: +1858

      giluxa1963 15 часов назад

      повезло что в ЦСКА попал а не к свиньям а то бы все опасения сбылись

      1
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      Рейтинг: +2910

      mopecekca > giluxa1963 14 часов назад

      уймись уже, ******

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