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    Вернблум – о фоле на Яя Туре: «На протяжении карьеры я балансирую на грани и иногда переступаю черту»

    Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, выступающий за ПАОК, рассказал о своей манере игры и вспомнил выездной матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1).

    «Да, это мой стиль игры. Я все время балансировал на грани, но иногда ее переходил. В России со мной это случалось пару раз, но не только у меня. В России вообще жесткий, силовой чемпионат, так что нужно было соответствовать ему. И еще я всегда старался защищать своих партнеров.

    Самый грубый фол в моей карьере? Нет, не знаю даже… Но несколько грязных нарушений было. Один из таких фолов, за который я получил красную был в финале Кубка России. Очень плохой фол! Не знаю, что на меня нашло, помутнение разума. У меня такое уже бывало до этого. На протяжении карьеры я балансирую на грани и иногда переступаю черту. Такое случается!

    Фол на Яя Туре в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»? Да, я должен был сыграть так. Наши игрок атаки, как обычно, потеряли мяч и соперник убегал в контратаку. Но я остановил Туре. Вообще-то это было непросто, он большой парень», – вспомнил Вернблум.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018-й.
    • Швед сыграл в 224 матчах, забил 22 гола, сделал 18 ассистов, заработал 92 желтые карточки и дважды удалялся.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +315

      sergeyshubin 2 часа назад

      Самый лютый центральный полузащитник!!! Ему бы еще пару лет за ЦСКА поиграть.

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