«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Пеллегри

19-летний форвард «Монако» Пьетро Пеллегри стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб хочет подписать итальянца грядущим летом. Сообщается, что манкунианцы следят за футболистом с 16-летнего возраста.
При этом монегаски намерены сохранить нападающего и сделать его в следующем сезоне игроком стартового состава.
- «Монако» купил Пеллегри в январе 2018 года за 20,9 миллиона евро.
- В составе французской команды он из-за постоянных травм провел всего шесть матчей и забил один гол.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио