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    «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Пеллегри

    19-летний форвард «Монако» Пьетро Пеллегри стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб хочет подписать итальянца грядущим летом. Сообщается, что манкунианцы следят за футболистом с 16-летнего возраста.

    При этом монегаски намерены сохранить нападающего и сделать его в следующем сезоне игроком стартового состава.

    • «Монако» купил Пеллегри в январе 2018 года за 20,9 миллиона евро.
    • В составе французской команды он из-за постоянных травм провел всего шесть матчей и забил один гол.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    28.05.2020 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2372

      Dgad 4 часа назад

      Я уже про него начал забывать) Очень перспективный малый был в Италии

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      Рейтинг: +60

      murealbest 14 часов назад

      Will see soon)

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