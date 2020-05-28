«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Пеллегри

19-летний форвард «Монако» Пьетро Пеллегри стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб хочет подписать итальянца грядущим летом. Сообщается, что манкунианцы следят за футболистом с 16-летнего возраста.

При этом монегаски намерены сохранить нападающего и сделать его в следующем сезоне игроком стартового состава.