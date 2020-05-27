Sky Sports: Луис может покинуть «Арсенал» летом

По информации Sky Sports, контракт защитника «Арсенала» Давида Луиса истекает летом, а не в 2021 году, как было объявлено после трансфера игрока из «Челси» в прошлом году. Переговоров о продлении не ведется, поэтому бразилец в ближайшие месяцы может покинуть клуб.

Сам Луис хочет остаться в «Арсенале», однако несколько недель назад сказал в интервью, что желает закончить карьеру в «Бенфике».