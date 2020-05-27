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    Sky Sports: Луис может покинуть «Арсенал» летом

    По информации Sky Sports, контракт защитника «Арсенала» Давида Луиса истекает летом, а не в 2021 году, как было объявлено после трансфера игрока из «Челси» в прошлом году. Переговоров о продлении не ведется, поэтому бразилец в ближайшие месяцы может покинуть клуб.

    Сам Луис хочет остаться в «Арсенале», однако несколько недель назад сказал в интервью, что желает закончить карьеру в «Бенфике».

    • Луис играл в Португалии с 2007 по 2011 год.
    • 33-летний бразилец стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • «Арсенал» в АПЛ идет девятым.

    Источник: Sky Sports

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    27.05.2020 21:14
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