Sky Sports: Луис может покинуть «Арсенал» летом

По информации Sky Sports, контракт защитника «Арсенала» Давида Луиса истекает летом, а не в 2021 году, как было объявлено после трансфера игрока из «Челси» в прошлом году. Переговоров о продлении не ведется, поэтому бразилец в ближайшие месяцы может покинуть клуб.
Сам Луис хочет остаться в «Арсенале», однако несколько недель назад сказал в интервью, что желает закончить карьеру в «Бенфике».
- Луис играл в Португалии с 2007 по 2011 год.
- 33-летний бразилец стоит на рынке 12 миллионов евро.
- «Арсенал» в АПЛ идет девятым.
Источник: Sky Sports