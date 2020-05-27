Дзагоев – о целях на остаток сезона: «Хочется попасть в Лигу чемпионов. Это реально»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой результат он ожидает увидеть в конце сезона.

«Самое главное – набрать форму и приносить максимум пользы в каждом матче. Учитывая, насколько «Зенит» уже впереди, хочется хотя бы на втором месте оказаться – попасть в Лигу чемпионов. По очкам это реально, мы и не такое отыгрывали, но все покажут матчи», – сказал Дзагоев.