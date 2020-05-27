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    Дзагоев – о целях на остаток сезона: «Хочется попасть в Лигу чемпионов. Это реально»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой результат он ожидает увидеть в конце сезона.

    «Самое главное – набрать форму и приносить максимум пользы в каждом матче. Учитывая, насколько «Зенит» уже впереди, хочется хотя бы на втором месте оказаться – попасть в Лигу чемпионов. По очкам это реально, мы и не такое отыгрывали, но все покажут матчи», – сказал Дзагоев.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • ЦСКА занимает в турнирной таблице 5-е место с 36 очками.
    • Дзагоев провел в этом сезоне семь матчей.

    Источник: GQ

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    27.05.2020 13:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1069

      Aston 21 час назад

      Ты лигу Европы предыдущую вспомнил!!!тут и нах бы не нужна

      0
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      Рейтинг: +118

      Puddle 21 час назад

      Да и хряков вплотную к Ахмутю подвинуть. Чтобы в следующем году наконец то увидеть разгромы хряков от Чайки и Армавира"

      1
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      Рейтинг: +669

      кто там 22 часа назад

      Так так так. 5 предыдущих матчей - ни одной победы и с чего бы им появиться? гнидер с бабаем и хончаренко - убили команду.

      А на счёт ЛЧ.. может уже хватит позориться там?)

      0
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      Рейтинг: +1649

      neim 23 часа назад

      Ты хотя бы в основной состав сначала попади. А то, в последнее время, тень Дзагоева на поле присутствует, а его самого вроде как и нет.

      1
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      Рейтинг: +3384

      polt 23 часа назад

      Что бы в очередной раз обкакаться?

      1
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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 23 часа назад

      Да был ты там и неоднократно, и что...?

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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 > paracetamol 19 часов назад

      Денег ЦСКА и Зенит заработали там больше остальных клубов.

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