Дзагоев – о целях на остаток сезона: «Хочется попасть в Лигу чемпионов. Это реально»

Ты лигу Европы предыдущую вспомнил!!!тут и нах бы не нужна
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой результат он ожидает увидеть в конце сезона.
«Самое главное – набрать форму и приносить максимум пользы в каждом матче. Учитывая, насколько «Зенит» уже впереди, хочется хотя бы на втором месте оказаться – попасть в Лигу чемпионов. По очкам это реально, мы и не такое отыгрывали, но все покажут матчи», – сказал Дзагоев.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
- ЦСКА занимает в турнирной таблице 5-е место с 36 очками.
- Дзагоев провел в этом сезоне семь матчей.