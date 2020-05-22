Анчелотти: «Зидан изменил мои футбольные взгляды»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти вспомнил о работе с Зинедином Зиданом в «Ювентусе». По словам итальянца, экс-игрок изменил его взгляды на футбол.

«Зидан изменил мои футбольные взгляды. Он дал мне возможность изменить систему игры. До него я был сосредоточен на схеме «4-4-2». Однако потом я должен был подстраиваться под Зидана, чтобы поставить его в лучшую позицию.

Опыт работы в «Ювентусе» был полезным для меня. Я понял, как должен работать менеджер», – сказал Анчелотти Sky Sports.