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    Анчелотти: «Зидан изменил мои футбольные взгляды»

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти вспомнил о работе с Зинедином Зиданом в «Ювентусе». По словам итальянца, экс-игрок изменил его взгляды на футбол.

    «Зидан изменил мои футбольные взгляды. Он дал мне возможность изменить систему игры. До него я был сосредоточен на схеме «4-4-2». Однако потом я должен был подстраиваться под Зидана, чтобы поставить его в лучшую позицию.

    Опыт работы в «Ювентусе» был полезным для меня. Я понял, как должен работать менеджер», – сказал Анчелотти Sky Sports.

    • Итальянец работал в Турине с 1999 по 2001 год.
    • Дольше всего Анчелотти работал с «Миланом» – восемь лет.
    • «Эвертон» итальянец возглавил зимой.

    Источник: Sky Sports

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