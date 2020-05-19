Журналист Конов: «В «Химках» денег нет, и никто их давать не собирается. Причем не только на РПЛ»

Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов поделился инсайдом о ситуации «Химок» с выходом в РПЛ.

«Прошли первые консультации «Химок» по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ. Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)», – заявил Василий Конов.