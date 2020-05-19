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  • Журналист Конов: «В «Химках» денег нет, и никто их давать не собирается. Причем не только на РПЛ»

Журналист Конов: «В «Химках» денег нет, и никто их давать не собирается. Причем не только на РПЛ»

19 мая 2020, 11:48
9

Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов поделился инсайдом о ситуации «Химок» с выходом в РПЛ.

«Прошли первые консультации «Химок» по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ. Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)», – заявил Василий Конов.

  • Исполком РФС решил досрочно завершить розыгрыш ФНЛ сезона-2019/20.
  • Таким образом, путевку в высший дивизион получили две лучшие команды ФНЛ – «Ротор» и «Химки».
  • При этом количество участников РПЛ не будет изменено – команды, занявшие 15-е и 16-е место, вылетят.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (9)
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spam2009
1589878605
Все деньги на маски ушли, точнее на маски шоу про маски
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DOCTOR PENALTY
1589881230
Ерунда! У нас денег нет только на врачей и пенсионеров.
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gor77
1589882215
Решил посмотреть, что это за команда "Химки". Состав убил наповал!))))))))))) Это с официального сайта клуба. Всего игроков: 62, из них вратарей: 8, защитников: 11, полузащитников: 22, нападающих: 21. Капец! Это ж скока надо денег?
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Давид59
1589883139
В новом сезоне похоже не только у них будут проблемы. Всё идёт к варианту с 10-ю - 12-ю командами в РПЛ. Как говорил один известный персонаж: мы строили, строили... (Строили, правда, не мы, а те кто наверху)
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absent32
1589883188
так так, Торпедо начали суетиться)))
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subbotaspartak
1589885506
Кто-то очевидно "химичит" Чтоб ещё один клуб обезличить.
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Hektor 84
1589890263
Юрану кто нибудь сказал ч то в команде финансирования нет на следующий сезон? А то он в мечтах со Спартаком посоревноваться.
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JTherry
1589896549
началось в колхозе утро - почему-то больше всех казалось, что Химки по финансовому показателю не впишутся в РПЛ... и где сейчас найти инвестора для подмосковного клуба, где по инфе Бомбардира были самые высокие зарплаты в ФНЛ? Юрану надо было в поддавки играть, за откаты))), а не повышать клуб в классе...
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