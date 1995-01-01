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    Журналист Конов: «В «Химках» денег нет, и никто их давать не собирается. Причем не только на РПЛ»

    Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов поделился инсайдом о ситуации «Химок» с выходом в РПЛ.

    «Прошли первые консультации «Химок» по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ. Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)», – заявил Василий Конов.

    • Исполком РФС решил досрочно завершить розыгрыш ФНЛ сезона-2019/20.
    • Таким образом, путевку в высший дивизион получили две лучшие команды ФНЛ – «Ротор» и «Химки».
    • При этом количество участников РПЛ не будет изменено – команды, занявшие 15-е и 16-е место, вылетят.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4714

      subbotaspartak 58 минут назад

      Кто-то очевидно "химичит"
      Чтоб ещё один клуб обезличить.

      0
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      Рейтинг: +2161

      absent32 1 час назад

      так так, Торпедо начали суетиться)))

      0
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      Рейтинг: +3052

      Давид59 1 час назад

      В новом сезоне похоже не только у них будут проблемы. Всё идёт к варианту с 10-ю - 12-ю командами в РПЛ. Как говорил один известный персонаж: мы строили, строили... (Строили, правда, не мы, а те кто наверху)

      1
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      Рейтинг: +1209

      gor77 1 час назад

      Решил посмотреть, что это за команда "Химки".
      Состав убил наповал!)))))))))))
      Это с официального сайта клуба.
      Всего игроков: 62, из них вратарей: 8, защитников: 11, полузащитников: 22, нападающих: 21.
      Капец! Это ж скока надо денег?

      0
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      Рейтинг: +16735

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ерунда! У нас денег нет только на врачей и пенсионеров.

      0
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      Рейтинг: +1130

      Cleaner 2 часа назад

      Нечестно. Если не Химки, то должна в РПЛ подняться третья команда из ФНЛ. А 15-я команда РПЛ должна покинуть высший дивизион в любом случае.

      3
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      Рейтинг: +249

      SLADE2019 > Cleaner 2 часа назад

      Я полностью с Вам согласен! Но впечатление такое, что не хотят видеть Торпедо в РПЛ!

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      Рейтинг: +1017

      spam2009 2 часа назад

      Все деньги на маски ушли, точнее на маски шоу про маски

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