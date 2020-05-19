Директор «Тамбова»: «Есть идея доиграть в Тамбове, но, скорее всего, будем проводить матчи в Нижнем Новгороде»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где команда будет доигрывать сезон чемпионата России.

«Скорее всего, будем проводить оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде. Но при этом, конечно, есть идея доиграть в Тамбове.

Сейчас готовим письмо в РПЛ и РФС, чтобы они рассмотрели возможность проведения матчей без зрителей на нашем домашнем стадионе. Посмотрим, как к этому отнесутся вышестоящие органы. Конечно, для нас это было бы лучшим вариантом.

В понедельник команда собралась в Тамбове. Планируем готовиться там две недели, а потом еще на две недели поехать в Крымск. И перед самым возобновлением чемпионата будем думать, как добираться до Уфы, где у нас первая игра», – заявил функционер.