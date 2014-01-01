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    Директор «Тамбова»: «Есть идея доиграть в Тамбове, но, скорее всего, будем проводить матчи в Нижнем Новгороде»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, где команда будет доигрывать сезон чемпионата России.

    «Скорее всего, будем проводить оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде. Но при этом, конечно, есть идея доиграть в Тамбове.

    Сейчас готовим письмо в РПЛ и РФС, чтобы они рассмотрели возможность проведения матчей без зрителей на нашем домашнем стадионе. Посмотрим, как к этому отнесутся вышестоящие органы. Конечно, для нас это было бы лучшим вариантом.

    В понедельник команда собралась в Тамбове. Планируем готовиться там две недели, а потом еще на две недели поехать в Крымск. И перед самым возобновлением чемпионата будем думать, как добираться до Уфы, где у нас первая игра», – заявил функционер.

    • В осенней части чемпионата «Тамбов» принимал соперников в Саранске.
    • В марте – в Нижнем Новгороде.
    • РПЛ возобновится 21 июня.
    • «Тамбов» на 11-м месте в таблице РПЛ.

    Источник: «Известия»

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