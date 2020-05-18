Журналист Егоров: следующий розыгрыш РПЛ стартует 2 августа и завершится 16 мая

Журналист Сергей Егоров узнал проект структуры календаря следующего сезона РПЛ.

Первый тур чемпионата запланирован на 2 августа. Это всего спустя 10 дней после окончания Премьер-лиги-19/20 и через неделю после финала Кубка России-19/20.

Согласно представленному проекту, Кубок России пройдет в новом формате, то есть на начальном для клубов РПЛ этапе будут матчи в группах. Игры пройдут в сентябре-октябре. А шесть команд, участвующих в еврокубках, начнут Кубок со стадии 1/8 финала – встречи данного раунда запланированы на 20-21 февраля.

Ожидается, что в 2020 году состоится 19 туров. При этом три тура пройдут в декабре (6, 13 и 16). Первый весенний тур – 28 февраля.

Закончиться сезон должен 16 мая матчами 30-го тура РПЛ. За четыре дня до этого состоится финал Кубка. Если проект не будет изменен, все весенние туры пройдут в графике с недельной паузой.

Что касается Суперкубка России-2020, то его планируют разыграть 20 декабря. Место проведения поединка пока неизвестно. Не исключен вариант с другой страной.