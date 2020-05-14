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    «Ювентус» хочет подписать Неймара и готов включить в сделку Дибалу

    «Ювентус» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, в туринском клубе уверены, что дуэт бразильца с Криштиану Роналду позволит команде добиться успеха не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов.

    Чтобы заполучить 28-летнего форварда, «Ювентус» готов включить в сделку Пауло Дибалу.

    Впрочем, итальянцы не могут позволить себе нынешнюю зарплату Неймара, поэтому в случае перехода игроку придется пойти на уменьшение оклада.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +710

      Play 1 час назад

      Если Неймар даже во Франции по пол сезона проводил в лазарете, то в Италии его будут вырубать на 3/4 каждый год. Его турнир это Испания, меньше борьбы и единоборств, больше скорости и свободы дриблинга, там он будет снова в своей тарелке и показывать всё, на что способен.

      1
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      Рейтинг: +343

      Proker 1 час назад

      А вдруг:)

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