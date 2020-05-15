«Ювентус» хочет подписать Неймара и готов включить в сделку Дибалу

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в туринском клубе уверены, что дуэт бразильца с Криштиану Роналду позволит команде добиться успеха не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов.

Чтобы заполучить 28-летнего форварда, «Ювентус» готов включить в сделку Пауло Дибалу.

Впрочем, итальянцы не могут позволить себе нынешнюю зарплату Неймара, поэтому в случае перехода игроку придется пойти на уменьшение оклада.