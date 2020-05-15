Для легионеров клубов РПЛ могут сократить карантин

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что есть вероятность сокращения срока пребывания на самоизоляции для иностранных футболистов, которые во время карантина улетели из России в другие страны.

«РФС договорился с Росавиацией о возвращении иностранных футболистов – скоро они доберутся до России и начнут тренировки. Но дальше – еще одна проблема, ее озвучил Леонид Слуцкий: по приезде легионерам придется сесть на двухнедельный карантин.

По моим данным, РФС решает этот вопрос на уровне правительства России. Вполне реально, что для легионеров срок карантина будет сокращен. Все прибывшие сдадут тест на коронавирус, и если результаты будут отрицательными, футболистам разрешат присоединиться к общей группе через пять-шесть дней. Возможно, и того меньше, четыре дня – тут версии разнятся. Так или иначе, РФС будет следить за ситуацией с пандемией в России.

Это распространенная практика. Такая же история, например, у Федора Смолова в Испании. В Виго он тоже сразу прошел тест и на четвертый-пятый день приступил к тренировкам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.