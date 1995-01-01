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    Для легионеров клубов РПЛ могут сократить карантин

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что есть вероятность сокращения срока пребывания на самоизоляции для иностранных футболистов, которые во время карантина улетели из России в другие страны.

    «РФС договорился с Росавиацией о возвращении иностранных футболистов – скоро они доберутся до России и начнут тренировки. Но дальше – еще одна проблема, ее озвучил Леонид Слуцкий: по приезде легионерам придется сесть на двухнедельный карантин.

    По моим данным, РФС решает этот вопрос на уровне правительства России. Вполне реально, что для легионеров срок карантина будет сокращен. Все прибывшие сдадут тест на коронавирус, и если результаты будут отрицательными, футболистам разрешат присоединиться к общей группе через пять-шесть дней. Возможно, и того меньше, четыре дня – тут версии разнятся. Так или иначе, РФС будет следить за ситуацией с пандемией в России.

    Это распространенная практика. Такая же история, например, у Федора Смолова в Испании. В Виго он тоже сразу прошел тест и на четвертый-пятый день приступил к тренировкам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • РПЛ может возобновиться 21 или 28 июня.
    • По словам директора лиги по маркетингу и коммуникациям Евгения Савина, за пределами России находятся около 70 иностранных футболистов и тренеров.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1196

      FENIX-SL 56 минут назад

      понятно
      вот это равенство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14574

      bset 1 час назад

      Ну как обычно. Перед законом все равны, но кто-то равнее. А ничего, что симптомы могут не проявляться и легионеры просто перезаражают клуб. Тогда точно никакого завершения чемпионата не будет. В общем, в нашей стране ничего нового. Взяли умные слова умного человека, изворотили и сделали все по-своему.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +334

      GreyDM > bset 30 минут назад

      тесты и без симптомов наличие вируса в организме показывают...

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