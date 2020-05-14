The Guardian: «Ювентус» и «Челси» начали переговоры по обмену Пьянича на Жоржиньо

«Ювентус» и «Челси» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Guardian, клубы ведут переговоры по обмену полузащитника туринцев Миралема Пьянича на хабвека лондонцев Жоржиньо. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри очень хотел бы воссоединиться с итальянским хавбеком и готов ради этого пожертвовать Пьяничем. Если переговоры с «Челси» сорвутся, босниец может оказаться в «ПСЖ».

Также сообщалось, что «Ювентус» готов отдать Пьянича «Барселоне» в обмен на полузащитника каталонцев Артура.