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    The Guardian: «Ювентус» и «Челси» начали переговоры по обмену Пьянича на Жоржиньо

    «Ювентус» и «Челси» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно.

    Как сообщает The Guardian, клубы ведут переговоры по обмену полузащитника туринцев Миралема Пьянича на хабвека лондонцев Жоржиньо. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри очень хотел бы воссоединиться с итальянским хавбеком и готов ради этого пожертвовать Пьяничем. Если переговоры с «Челси» сорвутся, босниец может оказаться в «ПСЖ».

    Также сообщалось, что «Ювентус» готов отдать Пьянича «Барселоне» в обмен на полузащитника каталонцев Артура.

    • В этом сезоне в Серии А босниец провел 22 игры, забив три мяча и сделав два ассиста
    • Жоржиньо в этом розыгрыше АПЛ сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

    Источник: The Guardian

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