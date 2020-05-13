Агент Хинчагов – об интересе «Милана» к Дзюбе: «Нахождение в списках – это только первый этап»

Футбольный агент Марат Хинчагов прокомментировал интерес «Милана» к Артему Дзюбе. Он объяснил, что это всего лишь первый этап потенциального трансфера.

«По нашей информации, «Милан» действительно ищет кем заменить Златана Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап.

И даже официальный запрос клуба покупателя ещe не говорит о том, что есть полная определeнность по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке», – сказал Хинчагов Анару Ибрагимову.