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    Агент Хинчагов – об интересе «Милана» к Дзюбе: «Нахождение в списках – это только первый этап»

    Футбольный агент Марат Хинчагов прокомментировал интерес «Милана» к Артему Дзюбе. Он объяснил, что это всего лишь первый этап потенциального трансфера.

    «По нашей информации, «Милан» действительно ищет кем заменить Златана Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап.

    И даже официальный запрос клуба покупателя ещe не говорит о том, что есть полная определeнность по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке», – сказал Хинчагов Анару Ибрагимову.

    • Хинчагов, в частности, организовывал переход в «Аланию» Ройстона Дренте.
    • В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.

    Источник: канал в «Яндекс.Дзен» Анара Ибрагимова

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