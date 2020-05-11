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    Calciomercato: «Милан» заинтересован в трансфере Дзюбы

    «Милан» заинтересован в переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    Итальянский клуб видит в россиянине замену 38-летнему Златану Ибрагимовичу.

    По данным Corriere dello Sport, швед готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.

    В случае с Дзюбой переход усложняет процесс переговоров о новом контракте с «Зенитом».

    По информации источника, российский клуб близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с футболистом.

    • В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Calciomercato

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