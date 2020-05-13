Calciomercato: «Милан» заинтересован в трансфере Дзюбы

«Милан» заинтересован в переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Итальянский клуб видит в россиянине замену 38-летнему Златану Ибрагимовичу.

По данным Corriere dello Sport, швед готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.

В случае с Дзюбой переход усложняет процесс переговоров о новом контракте с «Зенитом».

По информации источника, российский клуб близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с футболистом.