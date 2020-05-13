Calciomercato: «Милан» заинтересован в трансфере Дзюбы

«Милан» заинтересован в переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Итальянский клуб видит в россиянине замену 38-летнему Златану Ибрагимовичу.
По данным Corriere dello Sport, швед готов остаться на «Сан-Сиро», если в летнее межсезонье боссы потратят значительную сумму на усиление состава.
В случае с Дзюбой переход усложняет процесс переговоров о новом контракте с «Зенитом».
По информации источника, российский клуб близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с футболистом.
- В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 15 голов, сделал 12 результативных пасов.
- Он выступает в Санкт-Петербурге с 2015 года.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Calciomercato