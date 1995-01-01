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    Сычев: «Мой ориентир – Смертин. Он успешный, умный»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев в интервью «Голу» назвал человека, которого считает ориентиром. Он тоже играл за российскую команду.

    – Многие футболисты после завершения карьеры либо становятся телеэкспертами, либо уходят в тренеры. Это искусственно созданный стереотип, который вы разрушаете. Кто вас вдохновляет?

    – Многих я не назову. Скажу так: я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир − это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет.

    – Что для Дмитрия Сычева сейчас смысл жизни?

    – Это слишком философский вопрос. Наверное, в гармонии: чтобы все было хорошо и гармонично во всех сферах жизни, интересах. Чтобы ты понимал, что идешь правильно и не было никаких сожалений. Плюс поступать по совести. Наверное, в этом и есть смысл жизни.

    • Сычев завершил карьеру игрока в прошлом году.
    • За сборную России игрок провел 47 матчей, забил 15 голов.
    • Сычев брал с командой бронзу Евро-2008.

    Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни

    Источник: «Гол»

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