Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов

«Шанхай Шэньхуа» намерен вернуть форварда Одиона Игало, выступающего на правах аренды в «МЮ», или получить деньги за его продажу.
«Манчестер Юнайтед» настаивает на продлении аренды Игало до конца сезона в АПЛ, дата которого пока остается неясной в период пандемии.
На данный момент «Шанхай Шеньхуа» готов разрешить футболисту остаться в «Манчестер Юнайтед» только при условии, если «МЮ» выкупит игрока, за которого китайский клуб хочет свыше 20 миллионов фунтов.
- Нигериец перебрался на «Олд Траффорд» в последний день зимнего трансферного окна.
- Аренда 30-летнего нападающего рассчитана до 31 мая.
- В составе «МЮ» Игало забил четыре гола и сделал один ассист в восьми матчах.
Источник: Sky Sports