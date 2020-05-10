Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов

«Шанхай Шэньхуа» намерен вернуть форварда Одиона Игало, выступающего на правах аренды в «МЮ», или получить деньги за его продажу.

«Манчестер Юнайтед» настаивает на продлении аренды Игало до конца сезона в АПЛ, дата которого пока остается неясной в период пандемии.

На данный момент «Шанхай Шеньхуа» готов разрешить футболисту остаться в «Манчестер Юнайтед» только при условии, если «МЮ» выкупит игрока, за которого китайский клуб хочет свыше 20 миллионов фунтов.