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    Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов

    «Шанхай Шэньхуа» намерен вернуть форварда Одиона Игало, выступающего на правах аренды в «МЮ», или получить деньги за его продажу.

    «Манчестер Юнайтед» настаивает на продлении аренды Игало до конца сезона в АПЛ, дата которого пока остается неясной в период пандемии.

    На данный момент «Шанхай Шеньхуа» готов разрешить футболисту остаться в «Манчестер Юнайтед» только при условии, если «МЮ» выкупит игрока, за которого китайский клуб хочет свыше 20 миллионов фунтов.

    • Нигериец перебрался на «Олд Траффорд» в последний день зимнего трансферного окна.
    • Аренда 30-летнего нападающего рассчитана до 31 мая.
    • В составе «МЮ» Игало забил четыре гола и сделал один ассист в восьми матчах.

    Источник: Sky Sports

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