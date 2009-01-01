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    Марадона отдал майку с ЧМ-1986 на благотворительные цели. Ее разыграют среди людей, пожертвовавших еду нуждающимся

    Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона отдал свою майку с победного чемпионата мира-1986 на благотворительные цели. Ее разыграют среди людей, которые помогли едой неблагополучным районам Аргентины в условия пандемии коронавируса.

    Удалось собрать 90 килограммов продуктов, а также маски, антисептики, пишет EL Correo. Изначально майку хотели выставить на аукцион.

    • В Аргентине коронавирусом заражено более 5000 человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 276000 человек.
    • Марадона сейчас тренирует «Химнасию и Эсгриму».

    Источник: EL Correo

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