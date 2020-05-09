Марадона отдал майку с ЧМ-1986 на благотворительные цели. Ее разыграют среди людей, пожертвовавших еду нуждающимся

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона отдал свою майку с победного чемпионата мира-1986 на благотворительные цели. Ее разыграют среди людей, которые помогли едой неблагополучным районам Аргентины в условия пандемии коронавируса.

Удалось собрать 90 килограммов продуктов, а также маски, антисептики, пишет EL Correo. Изначально майку хотели выставить на аукцион.