Педро рассчитывает, что «Челси» не найдет летом ему замену и предложит новый контракт на два года

Полузащитник «Челси» Педро хотел бы остаться в клубе. Летом его контракт истекает, но он рассчитывает, что лондонцы не смогут из-за пандемии коронавируса найти ему замену и предложат новый контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

«Челси» готов предложить Педро контракт на год, но 32-летний испанец хочет соглашение на два года.