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    Педро рассчитывает, что «Челси» не найдет летом ему замену и предложит новый контракт на два года

    Полузащитник «Челси» Педро хотел бы остаться в клубе. Летом его контракт истекает, но он рассчитывает, что лондонцы не смогут из-за пандемии коронавируса найти ему замену и предложат новый контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

    «Челси» готов предложить Педро контракт на год, но 32-летний испанец хочет соглашение на два года.

    • Педро интересуется «Рома».
    • 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро.
    • На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

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