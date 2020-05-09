Педро рассчитывает, что «Челси» не найдет летом ему замену и предложит новый контракт на два года

Полузащитник «Челси» Педро хотел бы остаться в клубе. Летом его контракт истекает, но он рассчитывает, что лондонцы не смогут из-за пандемии коронавируса найти ему замену и предложат новый контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.
«Челси» готов предложить Педро контракт на год, но 32-летний испанец хочет соглашение на два года.
- Педро интересуется «Рома».
- 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро.
- На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.
Источник: «Чемпионат»