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    Corriere dello Sport: «Рома» готова платить Педро 3 миллиона в год

    «Рома» рассчитывает летом подписать полузащитника «Челси» Педро. Его контракт истекает, поэтому футболистом римлян испанец может стать как свободный агент.

    Клуб из Италии готов платить Педро 3 миллиона евро в год, пишет Corriere dello Sport. 32-летний футболист оценивается на рынке в 17 миллионов.

    • 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро.
    • На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.
    • Ранее полузащитник заявил, что не смог договориться с «Челси» о продлении контракта и покинет команду этим летом.

    Источник: Corriere dello Sport

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