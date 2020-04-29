Corriere dello Sport: «Рома» готова платить Педро 3 миллиона в год

«Рома» рассчитывает летом подписать полузащитника «Челси» Педро. Его контракт истекает, поэтому футболистом римлян испанец может стать как свободный агент.
Клуб из Италии готов платить Педро 3 миллиона евро в год, пишет Corriere dello Sport. 32-летний футболист оценивается на рынке в 17 миллионов.
- 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро.
- На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.
- Ранее полузащитник заявил, что не смог договориться с «Челси» о продлении контракта и покинет команду этим летом.
Источник: Corriere dello Sport