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    Педро может стать игроком «Ромы»

    Полузащитник «Челси» Педро Родригес привлек внимание руководства «Ромы», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, итальянский клуб готов подписать игрока в летнее межсезонье.

    Впрочем, у футболиста также есть предложения из Испании, поэтому он пока не решил, где продолжит карьеру.

    • 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 млн евро.
    • На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.
    • Ранее полузащитник заявил, что не смог договориться с «Челси» о продлении контракта и покинет команду этим летом.

    Источник: Daily Mail

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