Педро может стать игроком «Ромы»

Полузащитник «Челси» Педро Родригес привлек внимание руководства «Ромы», сообщает Daily Mail.
По информации источника, итальянский клуб готов подписать игрока в летнее межсезонье.
Впрочем, у футболиста также есть предложения из Испании, поэтому он пока не решил, где продолжит карьеру.
- 32-летний игрок перебрался в лондонский клуб летом 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро.
- На данный момент он провел 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 голевых передач.
- Ранее полузащитник заявил, что не смог договориться с «Челси» о продлении контракта и покинет команду этим летом.
Источник: Daily Mail