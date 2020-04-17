Педро может стать игроком «Ромы»

Полузащитник «Челси» Педро Родригес привлек внимание руководства «Ромы», сообщает Daily Mail.

По информации источника, итальянский клуб готов подписать игрока в летнее межсезонье.

Впрочем, у футболиста также есть предложения из Испании, поэтому он пока не решил, где продолжит карьеру.