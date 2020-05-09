Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам

Против бывшего полузащитника «Спартака» Огнена Вукоевича возбуждено уголовное дело.

По информации Sportske novosti, экс-футболист арестован по подозрению в угрозах физической расправой.

Сообщается, что хорват, будучи пьяным, говорил о намерении убить свою жену, а также ее сестру и мать.