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    Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам

    Против бывшего полузащитника «Спартака» Огнена Вукоевича возбуждено уголовное дело.

    По информации Sportske novosti, экс-футболист арестован по подозрению в угрозах физической расправой.

    Сообщается, что хорват, будучи пьяным, говорил о намерении убить свою жену, а также ее сестру и мать.

    • Вукоевич выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2012/13.
    • За сборную Хорватии хавбек провел 53 матча и забил четыре гола.

    Источник: Sportske novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Издательство находится в Загребе. Дата основания - 9 августа 1945 года.

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9910

      Cules2013 31 минуту назад

      Ну он и за ДК играл тоже как бы.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1087

      IVANRUS777 35 минут назад

      Я смотрю дебилов на сайте прибавляется. Хотя это может один человек обиженный жизнью. В такой день и всё на что его ума хватает изливать свою желчь. Жаль конечно таких людей.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +113

      risbichmo 36 минут назад

      И так раздолбаные пуканы питерской голубятни разорвались ещё больше от этой новости.

      1
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      Рейтинг: +1648

      mamba9090909 51 минуту назад

      Инфецировался в Спартаке. Лечить надо.))

      1
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      Рейтинг: +18

      sssrmudak 1 час назад

      свиньи бывшими не бывают
      позор тарасятнику !

      1
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      Рейтинг: +1035

      Romio-xxx > sssrmudak 39 минут назад

      Еще одна дочь у алармоборатки появилась?Высер бЗенитовский!

      0
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      Рейтинг: +3007

      Давид59 1 час назад

      Безобразие!!! Хотя смягчающие налицо. Тёща! Мужики, долой тёщин произвол!

      1
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      Рейтинг: +7820

      derrik2000 > Давид59 1 час назад

      У многих тёща - это зло в женском обличии.
      Знавал таких, правда, не в своей семье.
      Мне в этом плане везло: было 3 тёщи и все - золотые, в том смысле, что завсегда за меня перед супругами заступались. И не просто заступались, а делали им выволочку за неуважительное отношение ко мне. )))

      0
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      Рейтинг: +66

      Puddle 1 час назад

      Его надо на лечение к доктору Лю! Он ему сделает инъекцию в тарасоффской баньке! Гы-гы-гы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Puddle 1 час назад

      А хорват, объевшись брюквы
      Приставал к жене.
      Позор рылу с большой буквы,
      Очень стыдно мне!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +918

      Cleaner 1 час назад

      Вот щас Бората бомбанет от такой новости!

      0
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      Рейтинг: +66

      Puddle > Cleaner 1 час назад

      Я думаю, вас поросят уже бомбит! Отмазки скоро полетят в адрес этого пятака

      -1
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      Рейтинг: +2330

      alarm 1 час назад

      позор спартаку! игроки потом от дезеувщины не могут очиститься, даже женившись! вон, одному совсем невмоготу с бабами жить, аж прибить захотел!

      2
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      Рейтинг: +66

      Puddle > alarm 1 час назад

      Мне даже страшно представить, как этот хрюн, объевшись желудями, визжал и угрожал в хлеву закопать!

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