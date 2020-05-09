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  • Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам

Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам

9 мая 2020, 15:38
20

Против бывшего полузащитника «Спартака» Огнена Вукоевича возбуждено уголовное дело.

По информации Sportske novosti, экс-футболист арестован по подозрению в угрозах физической расправой.

Сообщается, что хорват, будучи пьяным, говорил о намерении убить свою жену, а также ее сестру и мать.

  • Вукоевич выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2012/13.
  • За сборную Хорватии хавбек провел 53 матча и забил четыре гола.

Источник: Sportske novosti

Хорватская ежедневная спортивная газета. Издательство находится в Загребе. Дата основания - 9 августа 1945 года.

Россия. Премьер-лига Спартак Вукоевич Огнен
Комментарии (20)
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Давид59
1589030970
Безобразие!!! Хотя смягчающие налицо. Тёща! Мужики, долой тёщин произвол!
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sssrmudak
1589031687
свиньи бывшими не бывают позор тарасятнику !
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mamba9090909
1589033099
Инфецировался в Спартаке. Лечить надо.))
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IVANRUS777
1589034061
Я смотрю дебилов на сайте прибавляется. Хотя это может один человек обиженный жизнью. В такой день и всё на что его ума хватает изливать свою желчь. Жаль конечно таких людей.
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Cules2013
1589034274
Ну он и за ДК играл тоже как бы.
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Chernyi Lis
1589041270
о ком о чем спорите ааа...)))в какой команде не было таких...у нас думаю во всех! просто не разглашается...
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Hektor 84
1589064907
Главное написать сильный заголовок. Экс игрок Спартака? Он то 4 месяца побыл в аренде. Его то и бывшим не назовешь.
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СвинкаСправедливости
1589074813
Экс игрок Спартака >9 матчей в аренде Более сотни матчей в Киеве, Загребе и Славене...
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