Тедеско: «Цорн сыграл важную роль в том, что я выбрал «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как генеральный директор московского клуба Томас Цорн убедил его возглавить команду.

«Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно «Спартак». Он показал мне четкий план работы и я с самого начала почувствовал, что действительно хочу реализовать его вместе с ним. Не может быть лучшего сотрудничества», – сказал немец.