Тедеско: «Цорн сыграл важную роль в том, что я выбрал «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как генеральный директор московского клуба Томас Цорн убедил его возглавить команду.
«Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно «Спартак». Он показал мне четкий план работы и я с самого начала почувствовал, что действительно хочу реализовать его вместе с ним. Не может быть лучшего сотрудничества», – сказал немец.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: Kicker