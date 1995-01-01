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    Тедеско: «Цорн сыграл важную роль в том, что я выбрал «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как генеральный директор московского клуба Томас Цорн убедил его возглавить команду.

    «Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно «Спартак». Он показал мне четкий план работы и я с самого начала почувствовал, что действительно хочу реализовать его вместе с ним. Не может быть лучшего сотрудничества», – сказал немец.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +830

      New Life 1 час назад

      А я то думал, что не тренер выбирает клуб, а клуб выбирает тренера.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      Aston > New Life 58 минут назад

      Клуб предоставляет концепцию дальнейшего развития и ставит перед тренером конкретные задачи

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