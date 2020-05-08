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  • Помощник президента России Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА, Гинер – его заместитель

Помощник президента России Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА, Гинер – его заместитель

8 мая 2020, 15:19
29

Совет директоров ЦСКА провел заседание, на котором был избран председатель совета.

Им стал помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.

Пост заместителя председателя получил президент клуба Евгений Гинер.

  • В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба.
  • В апреле госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.
  • По итогам 22 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (29)
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Из Твери Леха
1588941624
И че это значит? Эта конюшня теперь еще больше из гос. денег будет кормиться?
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New Life
1588944236
Если такое разрешено официальным лицам из администрации президента, то это маразм. Что же начальники делают с нашим футболом.
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vladik12
1588944422
Отодвинули Гинера.
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yarik1_78
1588950585
Кони,конюшня... Вы чего тут пасётесь бомжи и свиньи?
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Маленький
1588961469
Это конец для ЦСКА
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general.lizyukov
1588965454
Кончилась кавалерия ((( ещё одна пилорама
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BRO_football
1588970902
Гинер уже показал Совету директоров на что способен. Он едва не довёл ЦСКА до банкротства. Так что пусть кто-то другой попробует поруководить. Авось и в самом деле клубу только лучше станет. Хотя, что Гинер, что Орешки, они ведь в первую очередь экономисты, а не спортсмены. Они только в финансовом плане улучшат ЦСКА, а в плане покупки футболистов всё останется по-старому. В любом случае у Гинера осталась основная должность - Президент клуба. Так что он не особо расстроился.
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Томик
1588977937
Как и предполагалось - Гинер пока получил пост свадебного генерала. Кудрявого то пнут под зад? Или уже?
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Hektor 84
1589062812
Гинер опять судей будет покупать?
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111ax
1589095731
это конец, Орешкин уже экономику поднял, так и цска поднимет
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