Помощник президента России Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА, Гинер – его заместитель

Совет директоров ЦСКА провел заседание, на котором был избран председатель совета.
Им стал помощник президента России, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.
Пост заместителя председателя получил президент клуба Евгений Гинер.
- В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба.
- В апреле госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.
- По итогам 22 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт ЦСКА