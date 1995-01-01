Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Геркус: «Владельцам клубов РПЛ нужна сиюминутная выгода. Стратегия противоречит нашей культуре»

    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил возможные потери клуба из-за пандемии коронавируса.

    «Всегда есть баланс между сиюминутной выгодой и долгосрочным развитием. И часто принимаются решения в пользу сиюминутной выгоды – что мы получим на следующей неделе? А что мы получим через три года. Об этом мы думаем в меньшей степени, это в нашей традиции.

    Российский футбол не претерпел той эволюции, которую он претерпел в странах Западной Европы. Наш футбол не стал стратегическим продуктом. Владельцы не видят стратегических преимуществ во владении клубами.

    Им нравится выигрывать сегодня, а стратегические решения даются тяжело. Стратегическая перспектива в принципе не рассматривается, это противоречит нашей культуре», – сказал Геркус.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
    • В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
    • Скончались 1625 человек.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76553
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru