Геркус: «Владельцам клубов РПЛ нужна сиюминутная выгода. Стратегия противоречит нашей культуре»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил возможные потери клуба из-за пандемии коронавируса.
«Всегда есть баланс между сиюминутной выгодой и долгосрочным развитием. И часто принимаются решения в пользу сиюминутной выгоды – что мы получим на следующей неделе? А что мы получим через три года. Об этом мы думаем в меньшей степени, это в нашей традиции.
Российский футбол не претерпел той эволюции, которую он претерпел в странах Западной Европы. Наш футбол не стал стратегическим продуктом. Владельцы не видят стратегических преимуществ во владении клубами.
Им нравится выигрывать сегодня, а стратегические решения даются тяжело. Стратегическая перспектива в принципе не рассматривается, это противоречит нашей культуре», – сказал Геркус.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии COVID-19.
- В России выявлено 177160 случаев заражения коронавирусом.
- Скончались 1625 человек.
Источник: Sports.ru