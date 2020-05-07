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    Запрет на спортивные мероприятия в Москве продлен до 31 мая

    Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на проведение спортивных мероприятий с столице до 31 мая.

    Согласно указу мэра, запрещены массовые мероприятия, ограничена работа предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. До 31 мая продлен и режим самоизоляции граждан.

    • В России коронавирус подтвержден у 177 тысяч человек (+ 11 231 за сутки). Из них умерли 1625 человек.
    • В Москве COVID-19 был выявлен у 92 тысяч человек (+ 6703 за сутки). От вируса скончались 905 человек.

    Источник: Сайт Сергея Собянина

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