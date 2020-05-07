Запрет на спортивные мероприятия в Москве продлен до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил запрет на проведение спортивных мероприятий с столице до 31 мая.

Согласно указу мэра, запрещены массовые мероприятия, ограничена работа предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. До 31 мая продлен и режим самоизоляции граждан.