Евсеев: «С 2002 по 2006 год чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о важности противостояния ЦСКА и «Локомотива» в первой половине нулевых годов, когда он выступал за последних.

«Буква Ц в моем алфавите – это ЦСКА. Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был ЦСКА. «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.

Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов и они сразу стали мощнее. Но с 2002-го по 2006-й чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путeм, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев.

В 2002-м все решил золотой матч. Помню, как Семин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только 1. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов», – написал Евсеев в инстаграме.