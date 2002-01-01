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    Евсеев: «С 2002 по 2006 год чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о важности противостояния ЦСКА и «Локомотива» в первой половине нулевых годов, когда он выступал за последних.

    «Буква Ц в моем алфавите – это ЦСКА. Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был ЦСКА. «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.

    Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов и они сразу стали мощнее. Но с 2002-го по 2006-й чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путeм, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев.

    В 2002-м все решил золотой матч. Помню, как Семин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только 1. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов», – написал Евсеев в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 6 Май 2020 в 11:09 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14445

      bset 1 час назад

      Собрать бы сейчас в одно время Спартак 90-х, Локомотив и ЦСКА нулевых, Зенит 2008 Рубин 2009... К ним добавить Динамо 2008, Анжи 2012, Кубань 2012, Краснодар 2015. Вот это был бы чемпионат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5621

      paracetamol 1 час назад

      А после 6 года доминировал Зенит!
      Когда футбол будем смотреть - об этом пишите.

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