Воронин: «Надеюсь скоро поработать в «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин сообщил, что хочет поработать в московском клубе.

«Вы знаете – были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит меня и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что скоро они будут праздновать большие победы», – рассказал Воронин.