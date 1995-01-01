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    Воронин: «Надеюсь скоро поработать в «Динамо»

    Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин сообщил, что хочет поработать в московском клубе.

    «Вы знаете – были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит меня и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что скоро они будут праздновать большие победы», – рассказал Воронин.

    • Воронин выступал за «Динамо» с 2010-го по 2014 год.
    • Футболист провел за московскую команду 87 матчей, забил 24 гола и сделал 20 результативных передач.

    Источник: Ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2020

      Бухбух 17 минут назад

      А у себя на Родине Воронин не желает поработать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16546

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Лучше давай в киевском. Уверен, что с его приходом обстановка в клубе накалится, как во время присутствия Широкова. Характер у него тяжёлый и человек он неконструктивный. Это моё мнение, после общения с ним.

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