Воронин: «Надеюсь скоро поработать в «Динамо»

А у себя на Родине Воронин не желает поработать?
Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин сообщил, что хочет поработать в московском клубе.
«Вы знаете – были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит меня и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что скоро они будут праздновать большие победы», – рассказал Воронин.
- Воронин выступал за «Динамо» с 2010-го по 2014 год.
- Футболист провел за московскую команду 87 матчей, забил 24 гола и сделал 20 результативных передач.