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    РБК: «Почта России» переедет на домашнюю арену ЦСКА

    Основной владелец ЦСКА государственная компания ВЭБ заключила договор с «Почтой России», согласно которому организация арендует офисные площади на стадионе «ВЭБ Арена».

    Источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, оценил возможную стоимость годовой аренды в 1,5 миллиарда рублей. Он заявил, что при этом в 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

    Общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов».

    Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что развитие футбольного ЦСКА, акционером которого является корпорация, предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе «ВЭБ Арена». «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба».

    • 22 апреля стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ПФК ЦСКА.
    • В совет директоров от клуба выбраны президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев и гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +902

      Cleaner 6 минут назад

      "Цифровизация" предполагает, сто даже если офисные здания находятся в разных городах или даже странах, деятельность осуществляется так, будто служащие находятся в одной комнате. Ну, да это же ПОЧТА РОССИИ!..)))

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      Рейтинг: +3836

      3a zenit 20 минут назад

      дешевле своё наверное построить,чем каждый год платить аренду.Здесь явный сговор,есть площади и получше чем стадион ЦСКА.

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      Рейтинг: +14436

      bset 26 минут назад

      Там же еще бизнес-центр не достроен. Вот на нем можно было бы нормально заработать в плане сдачи в аренду. Идея хорошая - в будние дни парковку занимают работники, а в выходные болельщики. И ничто не простаивает.

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      Рейтинг: +5618

      paracetamol 2 часа назад

      Министра почты поместить в раздевалку. Там душ, а ванную поставят.

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      Рейтинг: +605

      кто там 2 часа назад

      1,5 млрд рублей за год?! У этой почты россии сотрудники в разных уголках необъятной и великой пешком несколько километров за 4-7 тысяч разносят корреспонденцию и пенсии, а так же жопой на снегу в неотаплевыемых покрытых грибком комнатушках сидят, а тут такие деньжищи выкидывают)

      ну а так интересно, эти деньги на составе команды как нибудь отразятся?

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      Рейтинг: +424

      КрымForever > кто там 2 часа назад

      "такие деньжищи выкидывают". Ты читать умеешь? Они и так раскидывают деньжищи "по четырем офисным зданиям", а теперь просто объединят сотрудников на одной площадке.

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      Рейтинг: +1924

      Snek > кто там 2 часа назад

      Когда будешь есть в следующий раз подумай, что животные умирают, дети в Африке голодают, а уличной кошечке хочется иметь дом.
      З.Ы. По смыслу тоже самое, что и ты написал.

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      Рейтинг: +605

      кто там > Snek 2 часа назад

      Да на людей мне всё равно, так то.

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