РБК: «Почта России» переедет на домашнюю арену ЦСКА

Основной владелец ЦСКА государственная компания ВЭБ заключила договор с «Почтой России», согласно которому организация арендует офисные площади на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, оценил возможную стоимость годовой аренды в 1,5 миллиарда рублей. Он заявил, что при этом в 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

Общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов».

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что развитие футбольного ЦСКА, акционером которого является корпорация, предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе «ВЭБ Арена». «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба».