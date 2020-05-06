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РБК: «Почта России» переедет на домашнюю арену ЦСКА

6 мая 2020, 11:10
23

Основной владелец ЦСКА государственная компания ВЭБ заключила договор с «Почтой России», согласно которому организация арендует офисные площади на стадионе «ВЭБ Арена».

Источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, оценил возможную стоимость годовой аренды в 1,5 миллиарда рублей. Он заявил, что при этом в 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

Общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов».

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что развитие футбольного ЦСКА, акционером которого является корпорация, предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе «ВЭБ Арена». «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба».

  • 22 апреля стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ПФК ЦСКА.
  • В совет директоров от клуба выбраны президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев и гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (23)
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кто там
1588753617
1,5 млрд рублей за год?! У этой почты россии сотрудники в разных уголках необъятной и великой пешком несколько километров за 4-7 тысяч разносят корреспонденцию и пенсии, а так же жопой на снегу в неотаплевыемых покрытых грибком комнатушках сидят, а тут такие деньжищи выкидывают) ну а так интересно, эти деньги на составе команды как нибудь отразятся?
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bset
1588762299
Там же еще бизнес-центр не достроен. Вот на нем можно было бы нормально заработать в плане сдачи в аренду. Идея хорошая - в будние дни парковку занимают работники, а в выходные болельщики. И ничто не простаивает.
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3a zenit
1588762660
дешевле своё наверное построить,чем каждый год платить аренду.Здесь явный сговор,есть площади и получше чем стадион ЦСКА.
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New Life
1588768676
Теперь коням голы по почте можно будет посылать))
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ARSteven89
1588769687
Следующий президент ЦСКА - почтальон Печкин)))
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DOCTOR PENALTY
1588771040
"Почта-клуб! Клуб, в котором всё хорошо!" ( Гармаш).
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Axe111
1588772477
Позорище
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_Kesh_Suntar_
1588774133
При чем тут ЦСКА? Все деньги идут "ВЭБ". Клуб ничего не получить,,,,
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Mister_Tomsk
1588783541
Скоро на новых стадионах, рынки откроют)))) хахаха
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zigbert
1588854183
На футбольном стадионе такие соседи не очень желательны. Но что поделаешь, бизнес.
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