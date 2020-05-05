Ульяновская «Волга» возобновила командные тренировки

Ульяновская «Волга» возобновила тренировки.

Сегодня клуб провел занятия на стадионе «Труд».

Официальный сайт клуба сообщает, что это стало возможным благодаря открытию пяти плоскостных сооружений для спортсменов групп спортивного совершенствования на основании Указа Губернатора «О введении режима повышенной готовности» и соответствующего распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.