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    Ульяновская «Волга» возобновила командные тренировки

    Ульяновская «Волга» возобновила тренировки.

    Сегодня клуб провел занятия на стадионе «Труд».

    Официальный сайт клуба сообщает, что это стало возможным благодаря открытию пяти плоскостных сооружений для спортсменов групп спортивного совершенствования на основании Указа Губернатора «О введении режима повышенной готовности» и соответствующего распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

    • Уточняется, что игроки тренируются без мяча, соблюдая дистанцию и остальные меры предосторожности.
    • В Ульяновске подтверждено 499 случаев заболевания COVID-19.

    Источник: Инстаграм «Волги» Ульяновск

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1462

      Boeung777 52 минуты назад

      Ну наконец-то!!!

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      Рейтинг: +16527

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Белоруссия вдохновила Ульяновск. Поехали!!!

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