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Ульяновская «Волга» возобновила командные тренировки

5 мая 2020, 12:28
4

Ульяновская «Волга» возобновила тренировки.

Сегодня клуб провел занятия на стадионе «Труд».

Официальный сайт клуба сообщает, что это стало возможным благодаря открытию пяти плоскостных сооружений для спортсменов групп спортивного совершенствования на основании Указа Губернатора «О введении режима повышенной готовности» и соответствующего распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

  • Уточняется, что игроки тренируются без мяча, соблюдая дистанцию и остальные меры предосторожности.
  • В Ульяновске подтверждено 499 случаев заболевания COVID-19.

Источник: Инстаграм «Волги» Ульяновск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1588675486
Белоруссия вдохновила Ульяновск. Поехали!!!
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Boeung777
1588677087
Ну наконец-то!!!
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zigbert
1588785203
Хорошая новость! Ждем такие решения от других клубов.
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fhnv
1653735529
Давай уже в ФНЛ пора с новым губернатором....Старый не любил футбол
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