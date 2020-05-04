15 из 18 клубов Эредивизие возобновили тренировки, несмотря на досрочное завершение сезона

Сезон в Нидерландах завершили досрочно, но клубы вернулись к тренировкам на базе. Они работают в соответствии с нормами социальной дистанции, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Из 18 клубов Эредивизие на базах работают 15 – все, кроме «Херенвена», «Фортуны» и «Гронингена». Первые две команды начнут работу во второй декаде мая.
- Старт нового сезона Эредивизие намечен на сентябрь.
- Впервые с 1945 года в Голландии не определили чемпиона.
- По всему миру от коронавируса умерло более 239000 человек.
Источник: NOS