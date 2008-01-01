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    15 из 18 клубов Эредивизие возобновили тренировки, несмотря на досрочное завершение сезона

    Сезон в Нидерландах завершили досрочно, но клубы вернулись к тренировкам на базе. Они работают в соответствии с нормами социальной дистанции, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

    Из 18 клубов Эредивизие на базах работают 15 – все, кроме «Херенвена», «Фортуны» и «Гронингена». Первые две команды начнут работу во второй декаде мая.

    • Старт нового сезона Эредивизие намечен на сентябрь.
    • Впервые с 1945 года в Голландии не определили чемпиона.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 239000 человек.

    Источник: NOS

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