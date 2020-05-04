Рыков оплатил питание новосибирским врачам

Защитник «Динамо» Владимир Рыков организовал питание для врачей Новосибирска. Договорившись с заведением местного общепита, он оплатил ежедневную доставку обедов для персонала Городской клинической больницы №11.

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжeлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моeм родном Новосибирске.

Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», – цитирует Рыкова сообщество «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в VK.