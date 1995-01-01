Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Рыков оплатил питание новосибирским врачам

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков организовал питание для врачей Новосибирска. Договорившись с заведением местного общепита, он оплатил ежедневную доставку обедов для персонала Городской клинической больницы №11.

    «Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжeлая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11 в моeм родном Новосибирске.

    Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас», – цитирует Рыкова сообщество «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в VK.

    • Рыков ранее призвал играть в футбольный менеджер.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Рыков в сезоне провел 13 матчей.

    Источник: сообщество «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76441
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru