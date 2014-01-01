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    Рыков: «Всем советую футбольный менеджер. Недавно закончил там чемпионат, «Динамо» выиграло»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков призвал футбольную аудиторию играть в менеджер. У динамовца его собственный клуб стал чемпионом.

    «У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму.

    В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, что к 100-летию завоюем в реальности золотые медали», – сказал Рыков.

    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • Рыков в сезоне провел 13 матчей.
    • Сезон не возобновится ранее 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16232

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Иногда везёт. Помню, как ты Максименко почти с круга в девятину завалил. Здесь похоже тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2885

      Борат 1 час назад

      Спартачи во сне еврокубок выигрывают, а когда просыпаются приходится всю постель стирать и хату проветривать !!! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16232

      DOCTOR PENALTY > Борат 16 минут назад

      Ты как всегда просто фантастичен.

      0
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      Рейтинг: +719

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну хоть где-то...

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