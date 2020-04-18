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  • Рыков: «Всем советую футбольный менеджер. Недавно закончил там чемпионат, «Динамо» выиграло»

Рыков: «Всем советую футбольный менеджер. Недавно закончил там чемпионат, «Динамо» выиграло»

18 апреля 2020, 16:59
6

Защитник «Динамо» Владимир Рыков призвал футбольную аудиторию играть в менеджер. У динамовца его собственный клуб стал чемпионом.

«У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму.

В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, что к 100-летию завоюем в реальности золотые медали», – сказал Рыков.

  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
  • Рыков в сезоне провел 13 матчей.
  • Сезон не возобновится ранее 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир
Комментарии (6)
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СвинкаСправедливости
1587219308
Ну хоть где-то...
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DOCTOR PENALTY
1587225291
Иногда везёт. Помню, как ты Максименко почти с круга в девятину завалил. Здесь похоже тоже.
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Измайловский Кочегар
1587227142
Это football manager что ли?
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edw7777
1587239401
Кто знает, о чем он? Дайте ссылку, пожалуйста.
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paracetamol
1587241577
Динамо только в менеджере победить способно.
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