Дзагоев: «Доиграть сезон РПЛ – вообще без проблем. Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не видит проблемы доиграть сезон РПЛ летом. Спортсмен готов к уменьшению паузы между сезонами.
«Че нам осталось доиграть – восемь туров. Если по две игры в неделю, то получится четыре недели. Вообще без проблем. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу [между сезонами]. И дальше готовиться.
Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму», – сказал Дзагоев клубному телевидению.
- Дзагоев считает, что последствия пандемии будут серьезными.
- РПЛ не возобновится раньше июня.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
Источник: ютуб-канал PFC CSKA Moscow