Дзагоев: «Доиграть сезон РПЛ – вообще без проблем. Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не видит проблемы доиграть сезон РПЛ летом. Спортсмен готов к уменьшению паузы между сезонами.

«Че нам осталось доиграть – восемь туров. Если по две игры в неделю, то получится четыре недели. Вообще без проблем. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу [между сезонами]. И дальше готовиться.

Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму», – сказал Дзагоев клубному телевидению.