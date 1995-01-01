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    Дзагоев: «Доиграть сезон РПЛ – вообще без проблем. Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не видит проблемы доиграть сезон РПЛ летом. Спортсмен готов к уменьшению паузы между сезонами.

    «Че нам осталось доиграть – восемь туров. Если по две игры в неделю, то получится четыре недели. Вообще без проблем. Можно будет спокойно доигрывать и дальше дать меньше паузу [между сезонами]. И дальше готовиться.

    Обидно, что случилась пауза. Я только начал набирать форму», – сказал Дзагоев клубному телевидению.

    • Дзагоев считает, что последствия пандемии будут серьезными.
    • РПЛ не возобновится раньше июня.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: ютуб-канал PFC CSKA Moscow

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +559

      fhnv 1 час назад

      На пенсию уже иди хрустальный

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