Дзагоев: «Последствия пандемии будут очень серьезными. Все ровно останется только у «Зенита» и «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев убежден, что многие клубы РПЛ пострадают из-за пандемии коронавируса. Из-за нее чемпионат прервали в марте.

«Это все закончится нескоро, я думаю. Будут очень серьезные последствия. Клубы не зарабатывают. Все ровно останется только у «Зенита» и «Краснодара». Остальные клубы, скорее всего, пострадают. Надеюсь, все будет не прям плачевно и мы сможем продолжить выступать», – сказал Дзагоев.