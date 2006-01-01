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    Дзагоев: «Последствия пандемии будут очень серьезными. Все ровно останется только у «Зенита» и «Краснодара»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев убежден, что многие клубы РПЛ пострадают из-за пандемии коронавируса. Из-за нее чемпионат прервали в марте.

    «Это все закончится нескоро, я думаю. Будут очень серьезные последствия. Клубы не зарабатывают. Все ровно останется только у «Зенита» и «Краснодара». Остальные клубы, скорее всего, пострадают. Надеюсь, все будет не прям плачевно и мы сможем продолжить выступать», – сказал Дзагоев.

    • РПЛ не возобновится раньше июня.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • «Зенит» лидирует с отрывом.

    Источник: ютуб-канал PFC CSKA Moscow

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2917

      Давид59 35 минут назад

      Думаю зарплаты футболистов сильно упадут. Может оно и к лучшему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5886

      Сильвербой 55 минут назад

      Интересное суждение, а что будет с Лукойлом, ВЭБ и ВТБ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2917

      Давид59 > Сильвербой 37 минут назад

      И с Роснефтью

      0
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