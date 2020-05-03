Все оставшиеся игры Кубка Англии могут провести на «Уэмбли»

«Уэмбли» может принять оставшиеся матчи Кубка Англии.

Турнир имеет серьезное значение для английской футбольной ассоциации (FA) с финансовой точки зрения, так как FA рассчитывает смягчить убытки от пандемии коронавируса за счет продаж прав на трансляции. Финал Кубка страны намечен на 8 августа, кроме того, рассматривается вариант с 5 августа, однако в этот день может пройти последний тур АПЛ.