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    Все оставшиеся игры Кубка Англии могут провести на «Уэмбли»

    «Уэмбли» может принять оставшиеся матчи Кубка Англии.

    Турнир имеет серьезное значение для английской футбольной ассоциации (FA) с финансовой точки зрения, так как FA рассчитывает смягчить убытки от пандемии коронавируса за счет продаж прав на трансляции. Финал Кубка страны намечен на 8 августа, кроме того, рассматривается вариант с 5 августа, однако в этот день может пройти последний тур АПЛ.

    • Из-за пандемии коронавируса Кубок Англии был приостановлен на стадии 1/4 финала.
    • Кубок – старейший футбольный турнир в мире. Действующий обладатель трофея – «Манчестер Сити».

    Источник: Daily Mail

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