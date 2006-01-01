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    Гари Невилл: «АПЛ напугана до смерти. Клубы боятся ответственности, поэтому никто во всеуслышание не говорит о возобновлении сезона»

    Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл выразил мнение, почему клубы АПЛ не стремятся публично поддерживать возобновление сезона. Они боятся ответственности, считает эксперт.

    «Сначала АПЛ говорила, что приоритет – здоровье, а позже – что нужно возобновить сезон. Они напуганы до смерти. Ни один клуб не поддерживает публично возобновление сезона, поскольку напуганы ответственностью.

    Кажется, что АПЛ и клубы прячутся и боятся общения. Никто не хочет нести ответственность, потому что вдруг случится невообразимое», – написал Невилл.

    Источник: твиттер Гари Невилла

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