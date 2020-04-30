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    Спортдиректор «Тамбова»: «Мы за досрочное завершение сезона. В противном случае мы потеряем много денег»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поддержал вариант досрочного окончания сезона. По его словам, если чемпионат продолжится, клуб понесет серьезные финансовые потери.

    «Мы выступаем за досрочное завершение сезона в Премьер-лиге. Такое мнение высказывается из-за финансовой стороны. Если мы будем еще июнь тренироваться, до конца июля играть, для нас это обернется большими затратами — перелеты, переезды, гостиницы, зарплаты. Это тяжкое бремя.

    И многие тоже высказываются за досрочное завершение. Ведь к 15 мая уже необходимо возвращать иностранцев, чтобы полноценно приступить к тренировкам. У нас их нет, а у других команд много. Даже если они смогут вернуться, то им еще двухнедельный карантин надо отсидеть. Думаю, после майских праздников будет окончательное решение.

    Сможет ли клуб получить лицензию на следующий сезон? У нас все движется. Из-за пандемии все подвисло, но деньги на стадион уже выделены. Как только разрешат приступить к работам на стадионе, мы приступим. Думаю, мы получим лицензию на следующий сезон», – сказал Худяков.

    • РПЛ была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • турнирную таблицу возглавляет «Зенит», «Тамбов» находится на 11-м месте.

    Источник: Sport24

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