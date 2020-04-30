«Лужники» хотят принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году

Спортивный комплекс «Лужники» подал заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 году.

«Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 года. Это было в середине апреля», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Лужников».