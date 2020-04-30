«Лужники» хотят принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году

Спортивный комплекс «Лужники» подал заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 году.
«Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 года. Это было в середине апреля», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Лужников».
- В последний раз российская сборная играла на столичном стадионе 10 октября 2019 года.
- Вместимость арены – 81 тысяча человек.
- Календарь национальной команды будет скорректирован из-за вынужденной паузы в клубном сезоне из-за пандемии коронавируса.
Источник: ТАСС