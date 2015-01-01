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    «Лужники» хотят принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году

    Спортивный комплекс «Лужники» подал заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 году.

    «Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 года. Это было в середине апреля», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Лужников».

    • В последний раз российская сборная играла на столичном стадионе 10 октября 2019 года.
    • Вместимость арены – 81 тысяча человек.
    • Календарь национальной команды будет скорректирован из-за вынужденной паузы в клубном сезоне из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ТАСС

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