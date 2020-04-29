Главные новости дня. «Спартак» не может договориться с игроками о понижении зарплаты за май, Семин 12 лет назад отказался от Неймара

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2020 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      саня ле 2 часа назад

      во новость! народ тоже не может договорится о понижении цен

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