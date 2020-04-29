Главные новости дня. «Спартак» не может договориться с игроками о понижении зарплаты за май, Семин 12 лет назад отказался от Неймара

Селюк – о критике власти: «Не Фролову это говорить. Рабы на «Феррари» не ездят!».

Егоров: клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы.

CdS: Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус. Он болеет с 21 марта.

Экс-скаут «Локо» – об интересе к Неймару: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!».

AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты.

Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер».

«Тоттенхэм» признали самым дорогим клубом АПЛ.

Количество замен в матчах могут увеличить в ближайшее время.

Карпов: «Руководство «Спартака» предложило игрокам понизить зарплату за май на 40 процентов, но команда готова на 20».