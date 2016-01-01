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    Количество замен в матчах могут увеличить в ближайшее время

    Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) хочет временно увеличить максимальное число замен в матчах до пяти.

    Предполагается, что по три замены будет разрешено проводить во время игры и еще по две в перерывах между таймами.

    «ФИФА и ИФАБ изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 «Игроки». Такое изменение уже нашло поддержку, наша цель — ускорить принятие решения. Более подробная информация появится в ближайшие дни, как только завершится официальная процедура утверждения», – рассказали в ИФАБ.

    • Футбольный сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • С предложением ввести пять замен в матчах Серии А выступал главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14372

      bset 39 минут назад

      То чувство, когда ты болельщик ЦСКА, и хоть 11 замен дай (включая возможность выпускать уже замененных игроков), ничего не поменяется.

      1
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      Рейтинг: +4735

      Lester84 41 минуту назад

      У нас в ЦСКА и так некем игру усиливать. Это скорее помощь другим клубам РПЛ будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10899

      vladimir-7 1 час назад

      Разрешить замену 5 игроков, а какому тренеру не потребуется такое
      количество игроков менять, поменяет меньше, тем более, когда только
      3 игроков можно менять, держут 1 замену до конца, на случай замены вратаря.

      0
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      Рейтинг: +595

      фанат джигурды 1 час назад

      Ещё надо за честные победы давать 3 очка, а за судейские- 2.

      0
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      Рейтинг: +4969

      серега кашин 1 час назад

      а не проще просто сделать 5 замен на всегда и в любое время и может хватит придерживаться старых времен, они тогда и играли не так и интенсивность была не такая и матчей меньше

      2
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      ...
      Рейтинг: +2854

      Давид59 > серега кашин 1 час назад

      Да, я тоже никогда не понимал зачем ограничивают замены. Если дать больше замен, то и карьеру можно будет удлинить. Думаю на один тайм должно любого в 36, 37 лет хватить

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