Количество замен в матчах могут увеличить в ближайшее время

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) хочет временно увеличить максимальное число замен в матчах до пяти.
Предполагается, что по три замены будет разрешено проводить во время игры и еще по две в перерывах между таймами.
«ФИФА и ИФАБ изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 «Игроки». Такое изменение уже нашло поддержку, наша цель — ускорить принятие решения. Более подробная информация появится в ближайшие дни, как только завершится официальная процедура утверждения», – рассказали в ИФАБ.
- Футбольный сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
- С предложением ввести пять замен в матчах Серии А выступал главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери.
Источник: «Спорт-Экспресс»