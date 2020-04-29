Количество замен в матчах могут увеличить в ближайшее время

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) хочет временно увеличить максимальное число замен в матчах до пяти.

Предполагается, что по три замены будет разрешено проводить во время игры и еще по две в перерывах между таймами.

«ФИФА и ИФАБ изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 «Игроки». Такое изменение уже нашло поддержку, наша цель — ускорить принятие решения. Более подробная информация появится в ближайшие дни, как только завершится официальная процедура утверждения», – рассказали в ИФАБ.